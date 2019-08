Krstičević o borbenim avionima: Vjerujem u rješenje do kraja mandata

Ministar obrane Damir Krstičević u ponedjeljak je u Kninu poručio kako je Vlada otvorila novi proces nabavke višenamjenskih borbenih zrakoplova te da će riješiti to strateško pitanje do kraja mandata.

"Hrvatska Vlada se ne predaje, otvoren je novi proces, i vjerujem da ćemo riješiti to strateško pitanje do kraja mandata, i da ćemo sigurno za nekoliko godina vidjeti višenamjenski borbeni zrakoplov iznad Knina u funkciji mira", kazao je Krstičević. Dodao je kako je to bio složen projekt i veliki izazov.

Ministar je komentirao i govor predsjednice republike Kolinde Grabar Kitarović, koja je u nedjelju na kninskoj tvrđavi prilikom prijema za zapovjednike iz Domovinskog rata između ostalog kazala da ju je gotovo grizla savjest što nije uhvatila pušku i krenula put bojišta.