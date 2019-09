Krstičević letio s Krilima Oluje: Jedinstven i neponovljiv doživljaj

Akrobatska grupa Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva Krila Oluje izvela je u četvrtak trenažni let iznad Zadra u kojem su im se pridružili potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević i zapovjednik Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva brigadni general Mato Mikić.

Ovaj poseban trenažni let događa se u potpori organizacije 1. hrvatskog međunarodnog zrakoplovnog vojnog mitinga CROIMAS 2020, koji će se održati 30. svibnja 2020. u Zadru i uoči 200. nastupa Krila Oluje u Belgiji, priopćilo je Ministarstvo obrane (MORH).

Nakon pripreme za let, koja je uključivala upoznavanje s procedurama za let u avionu Pilatus PC-9M i s rutom leta te opremanje letačkom opremom, ministar Krstičević prvi put je sjeo u Pilatus i s pilotima Krila Oluje izveo zajednički trenažni let.