Krše li roditelji uz pomoć pametnog sata djetetovu privatnost?

Mnogim se roditeljima pametni sat čini kao savršena alternativa za pametni telefon kada je u pitanju nadzor djeteta, osobito pošto uđe u tinejdžerske godine i krene u srednju školu

Dijete može slati ​​i primati pozive iz skupa kontakata koje odaberu roditelji, slati i primati glasovnu poštu te pritisnuti SOS tipku koja alarmira roditelje u hitnim slučajevima.

No to nije sve. Zahvaljujući GPS trackeru, roditelji mogu pratiti djetetovu lokaciju na svojem pametnom telefonu te imati uvid u to s kim njihovo dijete razgovara putem pametnog sata.