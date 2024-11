Vladajuća većina u saborskom odboru zaključila: 'Hrvatski vojnici neće ići u Ukrajinu'

Međutim, Mostov Miro Bulj zatražio je odmah da se na dnevni red uvrsti i rasprava o padu drona.

Međutim, Deur to nije odobrio te je predložio zaključke sjednice, među kojima je i onaj kojim se konstatira da predsjednik Odbora z aobranu nije sazvao sjednicu na zahtjev članova 'doprinoseći urušavanju demokratskih standarda i radnih tijela Sabora'.

Uz to, u zaključcima se osvrće i na informacije koje je prošli tjedan iznio Ruge. 'Pripadnici Hrvatse vojske neće biti upućeni u Ukrajinu i time Hrvatska ne ulazi u rat', stoji u zaključcima.

'Ovi zaključci su mrtvo slovo na papiru, oni su nametnuti', pobunio se Bulj, kazavši da je sve ovo odrađeno po nalogu Andreja Plenkovića.

'Danas je više nego jasno da se želi sakriti istina. Ruge je jasno rekao da postoje nacionalni okvir i jasno govore da hrvatski vojnici ne mogu biti raspoređni izvan granica teritorija NATO-a. Današnjim nedolaskom većine iz SDP-a pokazuju da ne žele jasno čuti istinu. Bili su podrška Milanoviću, izvrću teze i lažu javnost. Smijte se sebi, svojim lažima i obmanama hrvatskog naroda. Tri puta zabrana dolaska Kundida je nešto nečuveno', kazao je HDZ-ov Josip Đakić, predloživši u jednom trenutku da treba smijeniti Bauka s mjesta predsjednika Odbora za obranu.

Uključio se ponovno i Bulj, no dobio je četiri opomene i izgubio pravo na riječ.

'Još jednom za ovog koji ne zna ni čitati ni pisati i laže - hrvatski vojnici ne mogu biti raspoređeni u Ukrajini. Nemojte biti poltron od Milanovića', poručio je ponovno Đakić, a nakon novih primjedbi od Bulja, Mostovog zastupnika HDZ-ov potpredsjednik odbora zamolio je da napusti dvoranu.

'Što radi Bauk ili Milanović mene ne zanima. Ali vi gurate ovu temu jer znate da nemate većinu. Nemate dovoljan broj ruku. Stavite na glasovanje i riješimo ovu priču i počnimo se baviti temama koje su bitne za građene', kazao je Mostov Nikola Grmoja.

HSLS-ov Darko Klasić ponovio je da hrvatski vojnici neće u Ukrajinu. 'Sve ostalo su politički poeni u okviru predsjedničke kampanje', poručio je.

'Sasvim je jasno tko gura ovu temu. Gura vladajuća većina i spašava svog lošeg kandidata Dragana Primorca. Ako pravi HDZ-ov kandidat nije Zoran Milanović', dodao je Grmoja, no prekinuo ga je Deur kazavši mu da se drži teme.

'Pa mogu valjda ja govoriti, i gospodin Đakić je spominjao je Milanovića', poručio je Grmoja.

'Oduzet ću vam riječ', priprijetio je Deur.

'Znam da hoćete, imate te totalitarističke tendencije', kazao je Grmoja. Poručio je da je skandalozno da se nije raspravljalo o padu drona.

I Mostov Zvonimir Troskot tražio je da se raspravlja o padu drona. 'Nije istina da smo o tome raspravljali, jer su to klasificirani podaci. I Ruge je rekao da postoje klasificirani podaci koje Vlada ima', poručio je Troskot.

'Vi ste danas došli ovdje raditi nered. Ruge je rekao da o detaljima ne može govoriti jer su klasificirani, ali da Hrvatska nije napadnuta', poručio je HDZ-ov Mislav Herman.

'Danas ovaj odbor, kojeg je po poslovniku Bauk sazvao, nemamo ništa za dodati. Ruge je želio pojasniti svako pitanje koji mu je zastupnik postavio. 24 sata ste imali da sugerirate bilo koju dodatnu točku dnevnog reda, nitko to nije napravio', kazao je Deur.

'Milanović je vaš kandidat. On i vaš predsjednik stranke su iz istog legla na Zrinjevcu. Pokušavate nam nametnuti tezu da smo nečiji igrači. A to da me gurate u tabor s Milanovićem, to neće ići. On je u vašem taboru i nikada neće imati podršku Mosta', rekao je Grmoja.

Deur je ponovno pročitao zaključke koje su predložili članovi vladajuće većine, u kojima se između ostalog navodi da hrvatski vojnici neće ići u Ukrajinu niti RH time ulazi u rat. Zaključci su doneseni sa sedam glasova za i jednim protiv.