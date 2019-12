Krka odustaje od milijunskog projekta 'Centar Lozovac'

Upravno vijeće Javne ustanove Nacionalni park Krka, zbog racionalnog trošenja financijskih sredstava, odustaje od realizacije projekta "Centar Lozovac", izvijestili su u petak iz te ustanove.

"Bilo bi neodgovorno nastaviti s projektom opterećenim s tolikim brojem nepoznanica i evidentnih prepreka koje već sada znatno utječu na rokove, troškove i uvjete rada. Trošak objekta premašio je 60 posto procijenjene vrijednosti nabave što držimo neprihvatljivim i neracionalnim", istaknula je ravnateljica tog nacionalnog parka Nella Slavica.



Dodala je i da će do sljedećeg programskog razdoblja svakako naći optimalno rješenje za lokaciju, fokusirati se na projekte s jasnim povratom sredstava i truda, a u skladu sa strateškim planovima razvoja i nadogradnje sadržaja na Krki. Do tada će, zaključuje Slavica, nastaviti s ulaganjem napora u optimalnu organizaciju prihvata posjetitelja na Lozovcu.

Osim većih troškova za izvođenje radova, dodatni su izazovi i nedostatan vremenski period za provođenje novog otvorenog postupka javne nabave, kao i neriješeni imovinsko-pravni odnosi te prekratki rokovi za provedbu projekta.

Naime, razdoblje provedbe projekta Centar Lozovac je od početka obavljanja aktivnosti projekta, odnosno od 22. veljače 2016. do završetka tih aktivnosti 22. prosinca 2019. Od početka pokretanja projekta pa do danas došlo je i do bitnih izmjena pravila u financiranju, odnosno u korekciji vrijednosti projekata sufinanciranih od Europske unije. Sva dosad potraživana sredstva za početak realizacije projekta snosi JU NP Krka.

Projekt je sufinanciran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Ukupna vrijednost projekta bila je gotovo 106 milijuna kuna od čega je Europski fond za regionalni razvoj sufinancirao 71,6 milijuna kuna, odnosno 85 posto od ukupnih prihvatljivih troškova koji iznose 84,3 milijuna kuna u obliku bespovratnih sredstava.

Ugovor o realizaciji centra Lozovac potpisan je u travnju prošle godine. Radovi na 'Centru Lozovac' najavljivalo se, trebali su započeti krajem 2018. godine, a sve je trebalo rezultirati parkingom i multimedijalnom dvoranom u kojoj bi se posjetitelji prije samog ulaza u nacionalni park mogli upoznati sa svim sadržajima za goste duž cijelog toka rijeke Krke.