Pijan se nasukao brodom na slapovima Krke: 'Prvi put je netko učinio takvu ludost'

Ivan Paušić , vršitelj dužnosti lučkog kapetana Šibenik, objasnio je za RTL Danas što se dogodilo: 'Udarili su propelerom dolje, u podvodnu stijenu. Došlo je do oštećenja propelera, odnosno izbijena je osovina i došlo je do prodora vode uslijed čega je brodica potonula'.

Utvrđeno je kako je vlasnik bio pod utjecajem alkohola pa mu je izrečena i novčanu kazna od 1500 eura. A uz to, naplaćena mu je i kazna za protupravno uplovljavanje u Nacionalnu park Krka. Platio je 2000 eura, od maksimalnih osam koliko mu je moglo biti naplaćeno. No to nije sve. Skupo će ga koštati i izvlačenje i tegljenje broda.

Nella Slavica, ravnateljica Nacionalnog parka Krka, izjavila je za RTL Danas: 'Prvi put u povijesti parka je netko učinio, usudila bih se reći, ovakvu ludost. Izrečena je već kazna koju je on podmirio. Srećom, evo danas se možemo evo i nasmijati na ovaj incident na našem području parka, jer nije došlo do onečišćenja, a i srećom nije bilo ozlijeđenih'.