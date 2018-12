Krk želi biti prvi energetski neovisan i CO2 neutralan otok na Mediteranu

Krk ima jasnu namjeru biti prvi energetski neovisan i CO2 neutralan otok na Mediteranu, jedan je od zaključaka Sedme energetske konferencije otoka Krka koju je organizirala udruga Eko Kvarner u subotu u krčkoj Velikoj vijećnici

Otok Krk već ima energetsku zadrugu, katastar krovova i nekoliko solarnih elektrana, od kojih je najveća na deponiju otpada Treskavac u vlasništvu otočne komunalne tvrtke Ponikve.

Na konferenciji je pojašnjeno kako projektirati i instalirati malu fotonaponsku elektranu u Hrvatskoj, potom osmišljavanje i optimizacija upravljačkog sustava za velik broj izvora energije te metodologija pametne integracije obnovljivih izvora energije. Također se razmatralo ekonomske i zdravstvene aspekte postavljanja solarnih panela te pratećih pozitivnih efekata ugradnje solarnih panela, od gospodarskih pa do zdravstvenih.

Kroz projekt 'Krk – energetski neovisan i CO2 neutralan otok' će se potaknuti daljnju energetsku tranziciju otoka Krka prema obnovljivim izvorima energije, a cilj je instaliranje novih 250 do 500 solarnih panela snage do 5 kW na otoku Krku, čija ukupna snaga bi bila do jednog MW, do konca 2021. godine.