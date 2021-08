Kriminalist: Automatska puška može se kupiti već za tisuću kuna. Romi do oružja dolaze i po cijeni od svega 10 eura

Ilegalno oružje sve je veći problem u Hrvatskoj, pogotovo u romskim naseljima u Međimurju. Koliko ga zapravo ima, nitko se ne usudi reći. Saborski zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi zbog napada je kritizirao ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića i policiju, a oni mu nisu ostali dužni.

'Oružja ima i policija dobro zna tko ima oružje, ali nažalost ne može ih naći jer ga svi skrivaju. Osobno se bojim za sigurnost', kaže Matija Oršuš, predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine u Međimurskoj županiji za Dnevnik.hr.

Da će kad-tad doći do incidenta, tvrdi saborski zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi, koji je upozoravao i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića: 'Rekao sam da postoji oružje u romskom naselju i da moramo naći rješenje na koji način to riješiti i ukloniti ga'. On mu, tvrdi, na to ništa nije odgovorio.