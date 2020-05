U sklopu druge faze postupne uspostave tramvajskog prometa, u promet je u ponedjeljak popodne s terminala u Dupcu puštena tramvajska linija 7 koja povezuje Dubec preko Novog Zagreba i novoizgrađenog remetinečkog rotora, sa Savskim mostom, izvijestio je ZET

Od jutarnjih sati u prometu se nalazi i tramvajska linija 12 (Ljubljanica - Dubrava) koja prometuje izmijenjenom trasom: Ljubljanica - Ulica Grada Vukovara - Držićeva - Šubićeva - Kvaternikov trg - Maksimirska - Dubrava. Linija 5 vraćena je na svoju uobičajenu trasu: Prečko - Savska cesta - Ulica Grada Vukovara - Držićeva - Šubićeva - Kvaternikov trg - Maksimirska - Dubrava.

Sve tramvajske linije prometuju prema prilagođenom rasporedu vožnje, a detaljnije informacije o trasama kao i važećem rasporedu možete provjeriti na internetskoj stranici www.zet.hr

Autobusne linije 110, 161, 162 od utorka prometuju izmijenjenim trasama

Autobusne linije 110 (Savski most - Botinec), 161 (Savski most - Kupinečki Kraljevec - Štrpet) i 162 (Savski most - Ašpergeri - Kupinec) će od utorka, 5. svibnja u 8 sati do utorka, 12. svibnja prometovati djelomično izmijenjenim trasama zbog radova na dijelu Brezovičke ceste, od Karlovačke ceste do željezničko cestovnog prijelaza:

Linije 110,161,162 tako će od Savskog mosta prometovati redovnom trasom do raskrižja Remetinečke ceste i Ulice dr. Luje Naletilića, a zatim - (lijevo) Ulica dr. Luje Naletilića - (desno) Ulica Zlatarova zlata - Ulica Zoranićeve planine - (lijevo) Brezovička cesta - u nastavku uobičajenim trasama do krajnjih odredišta.

Linija 110 će iz smjera Botinca prema Savskom mostu prometovati redovnom trasom.

Linije 161 i 162 prema Savskom mostu vozit će: Štrpet, Kupinec - redovnom trasom do raskrižja Brezovičke ceste i Ulice Baščanske ploče - (desno) Ulica Baščanske ploče - (lijevo) Ulica Zlatarova zlata - (lijevo) Ulica dr. Luje Naletilića - (desno) Remetinečka cesta - i dalje uobičajenom trasom do Savskom mosta.

Na izmijenjenom dijelu trase, autobusi će se zaustavljati na svim usputnim stajalištima.