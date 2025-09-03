Fotografije s raskošne parade obilaze svijet, no jedna je ipak najupečatljivija

Peking je u srijedu zasjao u pompi i raskoši na golemoj paradi na kojoj je predstavljena najnovija kineska vojna oprema pred svjetskim vođama, uključujući sjevernokorejskog Kim Jong-una i ruskog Vladimira Putina

Građani su se od zore okupljali na pekinškom glavnom Trgu nebeskog mira, ulazu u povijesni Zabranjeni grad i središnjoj točki demonstracije sile predsjednika Xi Jinpinga. Gosti su nasmijani pozirali za fotografije s pozivnicama na paradu na Tiananmenu, ukrašenom kineskim državnim zastavama te s tisućama crvenih i zelenih stolica. Ogromne zlatne brojke '1945' i '2025' su podignute na trgu kao podsjetnik na to da je prošlo 80 godina od kraja Drugog svjetskog rata.

'Ovo je prvi put da prisustvujem vojnom mimohodu. Veličanstveno je biti ovdje'; kazala je 24-godišnja državna službenica Jenny Wang za AFP. 'Važno je obilježavati kraj ovog rata i pobrinuti se za to da više ljudi diljem svijeta nauči o tom sukobu i patnjama koje su tada trpjeli Kinezi', dodala je. Posjetitelji su uzbuđeno mahali kineskim zastavama dok su zborovi pjevali domoljubnu, protujapansku himnu držeći šake u zraku. Vojni orkestri su jednoglasno svirali trube dok su vojnici marširali trgom. 'Drugovi, vi naporno radite' Xi je fotografiran kako se rukuje i razgovora s Kimom i Putinom dok su hodali prema ostalim stranim vođama radi zajedničke fotografije.

Xi je na crvenom tepihu pozdravio više od 20 čelnika, uključujući indonezijskog predsjednika Prabowa Subianta, koji se iznenada pojavio unatoč raširenim prosvjedima u zemlji. Moglo se čuti kako Xijeva supruga Peng Lijuan nekolicini gostiju na engleskom govori 'Drago mi je' i 'Dobrodošli u Kinu'. Odjeven u odijelo u stilu onih koje je nosio bivši kineski vođa Mao Ce-tung, Xi je upozorio da se svijet suočava s izborom između mira i rata, dijaloga ili sukoba, obostrane koristi ili gubitka za jednu i dobitka za drugu stranu, dodajući da kineski narod 'čvrsto stoji na pravoj strani povijesti'.

Xi se u crnoj limuzini s otvorenim krovom vozio pored vojnika širokom avenijom Chang'an. 'Drugovi, vi naporno radite!' opetovano je vikao u četiri mikrofona prije nego što se pridružio svojim gostima, uključujući Putina i Kima, na gledalištu iznad portreta Mao Ce-tunga na Tiananmenu.