Kreću 2,7 milijardi kuna vrijedni radovi na pruzi Hrvatski Leskovac - Karlovac

HŽ Infrastruktura je u četvrtak u Karlovcu s konzorcijem Strabag AG, Strabag d.o.o., Strabag Rail te s tvrtkom AŽD Praha potpisala ugovore o 2,7 milijardi kuna vrijednim radovima na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka 44 kilometara dugačke pruge Hrvatski Leskovac - Karlovac te obnovi kolodvora i stajališta na trasi

Radovi trebaju početi u roku od najviše 42 dana, a rok za realizaciju ugovora je 30 mjeseci, nakon čega će vlakovi moći voziti brzinom do 160 kilometara na sat.

Rečeno je to na svečanosti potpisivanja ugovora, na kojoj je bio nazočan i premijer Andrej Plenković s nekoliko ministara.

Premijer Plenković je naglasio da će konkurentnost Luke Rijeka i njezine povezanosti s tržištima srednje Europe biti povećana nakon izgradnje drugog kolosjeka na toj pruzi, a posebno kada bude modernizirana cijela pruga Zagreb GK – Rijeka, na trasi nizinske pruge mediteranskog koridora. To vodi, dodao je, "gospodarskom razvoju Hrvatske i jačanju Hrvatske kao prometnog čvorišta".

HŽ Infrastruktura već radi na daljnjim dionicama od Karlovca do Oštarija, od Oštarija do Škrljeva i od Škrljeva do Rijeke, rekao je Plenković i ustvrdio da je “puno posla pred nama, jer je važno da željeznička infrastruktura ide u korak s vremenom”.

“Željeznički promet u svijetu jedan od najsigurnijih i najbržih i bitno je da budemo dio tih mreža”, rekao je premijer i vrijeme pred nama nazvao desetljećem ulaganja u željezničku infrastrukturu.

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković naglasio je da je riječ o ugovorima za rekonstrukciju pruge, ali i gradnju drugog kolosjeka, što je veliki

