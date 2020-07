[UŽIVO] Bernardić: HDZ ugrožava živote građana, reklamiraju se na tuđoj nesreći; Plenković: Ovo nema veze s izborima, građani iz BiH će glasati u BiH

Samo nekoliko sati prije početka izborne šutnje, na Novoj TV s početkom u 20.30 sati odvija se veliko sučeljavanje dvojice kandidata za predsjednika buduće vlade, aktualnog premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića (HDZ) te predsjednika SDP-a i čelnika Restart koalicije Davora Bernardića (SDP)

Bernardić: Oni su već posegnuli. Nisu se zadužili na stranom tržištu, nego su pokušali na domaćem. Europski fondovi su iskorišteni na razini 30 posto i to vodi u sunovrat. Mi ne bismo uzimali iz drugog stupa, jer je to novac građana.

Bernardić: To može biti opcija, ali ne mora. Sigurno je da ćemo imati manji broj ministarstava - sigurno nećemo imati Minsitarstvo državne imovine. Što se tiče branitelja, posebnu pažnju vodit ćemo o invalidima. Za vrijeme Predraga Matića pokrenuta je izgradnja četiri veteranska centra. Za vrijeme ove vlade nije pokrenuto ništa po pitanju nestalih. Mi smo pronalazili 180 nestalih godišnje, u posljednje četiri godine to je stalo.

21.09 Što ste učinili za mlade i kako ćete osigurati njihovu podršku?

Plenković: U izgradnju studentskih domova uložili smo 1,3 milijarde kuna, proračun Ministarstva znanosti porastao je za 30 posto, povećali smo stipendije u strukovnim školama za 100 posto. Mladi su naša budućnost.

Bernardić: Mi među mlađima nemamo dominantnu potporu, ali to ćemo mijenjati našim programom. Pretežno mladih 150.000 ljudi napustilo je Hrvatsku. Reformirat ćemo obrazovanje i osigurati mladima krov nad glavom. Mi ćemo graditi stanove za najam za mlade.

21.06 Dugujete li što Milanu Bandiću?

Plenković: Ne, to pitanje mi još nitko nije postavio, jako je kreativno. Ne znam da li gospodin Bernadić duguje. Možda on može pojasniti to što Bandić kaže da ga je on stvorio.

Bernardić: Bandić kaže - da nije njega i njegovih zastupnika, ne bi bilo ni Plenkovića ni njegove vlade.

21.02 Odnos Vlade i predsjednika: Bi li pobjeda Restarta značila da su 'dva brda crvena'?

Bernardić: Ovo je pitanje između dvije vizije budućnosti - put sigurne korupcije i put Restarta, novog početka za Hrvatsku jer ovako više ne može.

Plenković: Nažalost za Bernardića, ali što je dobro za hrvatske građane, rezultati HDZ-ove vlade su puno bolji od SDP-ove. Digli smo prosječnu plaću, smanjili javni dug, došli pred europski tečajni mehanizam dva, učinili život kvalitetnijim. Sada smo na 90 posto ugovorenosti europskih sredstava. Nije fer uspoređivati mandate bez činjenica.

Bernadić: Svakodnevno ljudi ostaju bez posla, umirovljenici jedva preživljavaju.

Plenković: Bernardić je govorio da će u krizi koronavirusa biti 400.000 nezaposlenih, a mi imamo 2000 ljudi više zaposlenih nego u veljači - zahvaljujući nama.

20.58 Srednji prst predsjednice Miroslavu Škori - je li to pomoglo HDZ-u u kampanji?

Plenković: To je bio njen osobni stav o izjavi Škore koja je bila nepromišljena, pokušavao se ograditi ali bezuspješno.

Bernardić: Dobro je da su iz HDZ-a i bivša predsjednica odaslali poruku da žena treba imati pravo na izbor i dostupan legalan pobačaj. Dobro je i da smo u mandatu izglasali Istanbulsku konvenciju koja žene štiti od nasilja.

Plenković: Život počinje od začeća, treba biti što manji broj pobačaja. Licemjerno je od Bernardića govoriti o Istanbulskoj konvenciji, tri godine nisu je ratificirali.

Bernardić: Nije napravljeno ništa na implementaciji Konvencije. Mi smo 2017. pokrenuli inicijativu da se ratificira.

Plenković: Ovo nije točno, izgovori su bili financijske prirode. Mi smo osigurali da svaka županija ima sigurnu kuću, digli smo kazne za nasilje u obitelji.

20.47 Manjinska vlada ili velika koalicija?

Plenković: Postizborni dogovori o koalicijama. Hrvatski politički život ne poznaje manjinsku vladu. Uvijek sam za stabilnu većinu. Bernardić ima cijelu nogometnu momčad stranaka na onom posteru. Tu su, vidim da su po anketi iza nas. Nas politički sustav favorizira fragmentiranje, a to znači dogovore nakon izbora. Mi ćemo učiniti sve da vlada bude stabilna.

Bernardić: Imamo široku koaliciju, za razliku od Plenkovića. Svima je jasno da se ova vlada održavala na vlasti zahvaljujući političkoj korupciji. To se više ne smije ponoviti. Mi ćemo imati dovoljno mandata za stabilnu vladu u koaliciji s onima s kojima dijelimo svjetonazor. Da, koalicija nam je široka jer imamo najbolji tim i program. HDZ je ostao sam, kao i Plenković. Nemaju koalicijski potencijal niti tim. Morali su 11 ministara zamijeniti zbog korupcije.