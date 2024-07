Kreće još jedan toplinski val, evo kada će biti vrhunac

Sunčano vrijeme i vrućina obilježit će utorak na srednjem Jadranu, još više u unutrašnjosti Dalmacije, gdje ipak u poslijepodnevnim satima može biti lokalnih pljuskova i grmljavine. Noću i ujutro bit će na moru ponegdje vrlo toplo. Puhat će umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar uz malo do umjereno valovito more, kakvo će biti i na jugu Hrvatske. Uz pretežno sunčano vrijeme temperatura zraka će već ujutro nekima biti previsoka, do 26, a najviša dnevna bit će od 31 do 35, u zaobalju i malo viša. Osvježenje se može potražiti u moru čija je temperatura između 25 i 27 stupnjeva.

I u nastavku tjedna nastavak ljetne vrućine uz još jedan toplinski val čiji će vrhunac biti u petak. Prevladavat će sunčano, a uz razvoj oblaka mjestimičnih pljuskova može biti u srijedu i četvrtak.