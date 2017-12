Kreće edukacija političkih stranaka i nezavisnih zastupnika o redovnom godišnjem financiranju

Državno izborno povjerenstvo (DIP) 15. siječnja iduće godine u Sisku počinje ciklus Edukacija političkih stranaka, nezavisnih saborskih zastupnika i nezavisnih lokalnih vijećnika nad kojima provodi redovan nadzor financiranja političkih aktivnosti

Ciljane skupine su predstavnici stranaka i nezavisni lokalni vijećnici, čiji se broj nakon svibanjskih lokalnih izbora popeo na gotovo 1200, pa ih DIP na početku mandata želi uputiti u obveze redovnoga godišnjeg financiranja.

Edukacije će se održati u 17 gradova, prva u Sisku, posljednja u Zagrebu 12. veljače, a vrijeme svih je fiksno - od 17 do 19 sati. Izuzetak je Karlovac u kojem će to biti od 14 do 16 sati.