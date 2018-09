Kraj tjedna donosi sunce, a ponegdje i jaku buru. Provjerite što vas danas očekuje

Nedjelja će u Hrvatskoj biti pretežno sunčana, s najvišim temperaturama od 23 Celzijusa na obali. Na Jadranu će ujutro biti i bure, mjestimično jake i olujne, ali će tijekom dana oslabjeti

Temperatura će se na kopnu kretati od 14 do 19, a duž obale od 18 do 23 Celzijusa.

Sjeverni Jadran u početku dana bit će vjetrovit, mjestimično uz jaku buru s olujnim udarima, ponajprije podno Velebita. Sredinom dana vjetar će oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najniža jutarnja temperatura kretat će se od 10 do 14, a najviša dnevna od 18 do 23 Celzijusa.

U Gorskom kotaru i Lici najniža jutarnja temperatura bit će od 0 do 5 Celzijusa, a najviša dnevna od 14 do 16.

Istočnu i središnju Hrvatsku očekuje pretežno sunčano vrijeme, ujutro ponegdje i kratkotrajnu maglu. U istočnoj Hrvatskoj moguća je i kratkotrajna naoblaka. Vjetar će biti većinom slab, a jutarnja temperatura od 1 do 6. Najviša dnevna bit će od 15 do 18 Celzijusa.

U Dalmaciji će prevladavati sunčano, s najnižom jutarnjom temperaturom između 14 i 18, a najvišom dnevnom od 19 do 23 Celzijusa. U noći i ujutro puhat će umjerena i jaka bura, a sredinom dana vjetar će oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak.

Sutra će u Hrvatskoj biti također pretežno sunčano, ali navečer sjeverni Jadran i gorje očekuju kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom. U noći na utorak oborine će se proširiti na većinu zemlje.

Vjetar će biti uglavnom slab, na Jadranu se u noći i ujutro očekuje umjerena bura i sjeverozapadnja, a zatim jugo u jačanju.

Najniža jutarnja temperatura kretat će se od 1 do 6, na Jadranu između 11 i 16. Najviša dnevna bit će od 15 do 20, na Jadranu od 20 do 24 Celzijusa.

Utorak će biti djelomice sunčan uz promjenjivu naoblaku, a kiša i pljuskovi mogući si češće na Jadranu i područjima uz njega. U noći s ponedjeljka na utorak umjereni jugo će na sjevernom dijelu Jadranak okrenuti na jaku buru s olujnim udarima koja će se tijekom dana proširiti duž obale. U srijedu će oslabjeti i vrijeme će biti stabilnije diljem zemlje te uglavnom suho.