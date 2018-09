Vrijeme se mijenja, a uskoro nam opet stiže i kiša

Nakon niskih temperatura i suhog vremena, u danima pred nama bit će toplije, no za vikend stižu i oborine

Zapuhat će umjeren, na udare i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na Jadranu umjerena i jaka, podno Velebita i olujna bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19 °C. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 13 do 18, a na Jadranu od 20 do 25 °C.

Biometeorološke prilike bit će razmjerno nepovoljne zbog približavanja ciklone. To bi kod osjetljivih ljudi moglo uzrokovati razdražljivost i nesanicu, kod nekih glavobolju. Tegobe kroničnih bolesnika mogle bi se pojačati.