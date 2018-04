Kosor: Velika koalicija vjerojatna uz Živi zid na mjestu Mosta

Jadranka Kosor u Novom danu televizije N1 komentirala je jučerašnji skup Živog zida u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski te činjenicu da je Živi zid postao treća politička snaga u državi

'Tada bi se vjerojatno išlo na veliku koaliciju HDZ-a i SDP-a, ali to bi bilo loše za Hrvatsku', rekla je Kosor.

'Živi zid se jučer doticao stvari koje ljudi tište. Oni kažu da imamo 200 tisuća gladne djece, ali se kupuju avioni. To kod ljudi prolazi. Znači, kod ljudi koji teško žive to prolazi. Izlazak iz EU, kao što smo čuli jučer najavljuje Pernar... To će se jednom dijelu birača činiti odličnom idejom, ja smatram da bi to bila čista katastrofa', kazala je Kosor o retorici Živog zida i njihovom jučerašnjem skupu u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski.