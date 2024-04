Kosor: 'S obzirom na komentare koji dolaze, mogu zamisliti i 3P koaliciju'

Upitana može li zamisliti koaliciju HDZ-a, Domovinskog pokreta, odnosno Andreja Plenkovića i Ivanu Penavu kao predsjednika i potpredsjednika Vlade, Kosor je u gostovanju na televiziji N1 odgovorila potvrdno.

'Dapače, mogu zamisliti i 3P koaliciju – Plenkovića, Penavu i Pupovca. S obzirom na komentare koji dolaze iz DP-a, sve je to moguće zamisliti. Što se tiče g. Plenkovića, on će sada učiniti sve, jer bi postao prvi premijer koji je to postao tri puta. Učinit će sve da to postane jer bi to dobro izgledalo i u njegovom CV-u. Mislim da je spreman na ustupke i da Penava ustukne pod pritiskom nekih članova. Mislim da će DP ići s velikim zahtjevima i tražiti velik broj ministarstava, ali to samo u pregovorima, ne mora biti i konačno', komentirala je bivša premijerka.