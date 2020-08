Pupovac u Uzdolju: Mučki su ubijeni...Svatko tko misli da država može biti opravdanje za ovakve zločine, teško griješi!

Vijeće srpske nacionalne manjine općine Biskupija organiziralo je u četvrtak u Uzdolju komemoraciju civilnim žrtvama VRO Oluja

'Ovdje na današnji dan prije 25 godina mučki su ubijeni... Misleći da čine veliko djelo, da velike stvari opravdavaju ovakvo nedjelo. Okupili smo se da se suprotstavimo takvom vjerovanju, koje iza sebe ostavlja takve tragove. Svatko tko misli da država može biti opravdanje za ovakve zločine, teško griješi. Da se sloboda može graditi ostavljajući takvu vrstu tragova iza sebe. Još više griješi onaj tko misli da se mir u zemlji može graditi da se zanemaruju ovakva stradanja i da se ne pokaže empatija', rekao je Pupovac i dodao:

'Okupili smo se danas da bismo čuli osudu ovog zločina, da oni kojima je to posao utvrde tko je to učinio. Okupljat ćemo se s još jednim ciljem - da stradali ne budu povod za mržnju, za bilo koju lošu misao o ljudima koji to nisu zaslužili. Okupljat ćemo se u najboljoj vjeri da ćemo poštujući stradanje kroz koje su prošli naši sunarodnjaci Hrvati i sunarodnjaci Srbi, stvoriti društvo mira, društvo u kojem ćemo zatvoriti ratnu knjigu, društvo u kojem će se ljudi živjeti u miru i moći se okrenuti budućnosti', poručio je Pupovac na komemoraciji.