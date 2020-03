Koronavirus u isto vrijeme pogodio je Italiju i Južnu Koreju, ali sad je situacija potpuno različita. U čemu je kvaka?

Italija i Južna Koreja suočile su se otprilike u isto vrijeme s pojavom koronavirusa no u tim je zemljama situacija danas potpuno različita, a zasad još uvijek nije jasno koji su razlozi za to premda postoje neke indicije

Epidemiolozi kažu da se te brojke ne može izravno uspoređivati. Ali neki govore da tolike razlike upućuju na važan zaključak, a to je da je agresivno i kontinuirano testiranje snažan alat u borbi protiv virusa.

Opsežno testiranje može vlastima dati bolju sliku o razmjerima epidemije, rekao je Jeremy Konyndyk iz Centra za globalni razvoj iz Washingtona. Kada su testiranja ograničena, vlasti moraju poduzimati odlučnije mjere kako bi ograničile kretanje ljudi.

"Nisu mi draga prisilna ograničenja kretanja karantenskog tipa", rekao je. "Kina je to učinila, ali Kina to može. Kina ima stanovnike koji će to poštivati."

Primjeri Italije i Južne Koreje korisni su za zemlje kao što je SAD, koji ima problema s uspostavom sustava testiranja i tjednima zaostaje kada je riječ o širenju zaraze.

Za sada, u Japanu i SAD-u puni razmjeri problema još nisu vidljivi.

Njemačka ne provodi opsežna testiranja, ali je kancelarka Angela Merkel u srijedu upozorila sugrađane da je jedina opcija izolacija budući da će vjerojatno biti zaraženo 60 do 70 posto populacije.