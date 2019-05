Jahači u šoku: Korisnici Hipodroma moraju iseliti i odvesti konje

Korisnike zagrebačkog Hipodroma šokirala je iznenadna obavijest da se moraju iseliti i isprazniti štale, i to do 1. prosinca

Ovih dana korisnike Hipodroma šokirala je obavijest koju su dobili - do kraja studenog moraju iseliti i odvesti konje. Zbog toga su večeras održali i sastanak, a povod je upravo obavijest o iseljenju.

'Moramo se seliti po odluci grada. U srijedu smo dobili odluku da svim ljudima koji ovdje drže konje prestaje ugovor s 31.11 ove godine. S 1. 12 moraju napustiti Hipodrom. Jako smo iznenađeni odlukom grada, gradonačelnika Bandića smo smatrali velikim ljubiteljem konjičkog sporta', kazao je za Novu TV predsjednik Zagrebačkog konjičkog saveza Mladen Brezić.

Drugim riječima, s Hipodroma mora iseliti čak 170 konja koliko ih je trenutno tamo. 'Hipodrom je nosioc kompletnog konjičkog sporta u Hrvatskoj. Ovdje su projašili najbolji jahači Hrvatske', kaže Brezić.

Gdje će seliti, ne znaju. Alternative nema niti su je iz Grada ponudili. 'Dobili smo poruku – otiđite i ne vraćajte se.To nije u redu, po Zakonu o sportu prvo nam se mora osigurati alternativno mjesto. to je nevjerojatno, to se nije dogodilo nijednom sportu', poručuje Brezić, dodavši da bi htjeli ostati na Hipodromu jer je to idealno mjesto za bavljenje konjičkim sportom.