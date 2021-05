Koordinator za koronavirus Bijele kuće: SAD mijenja smjer pandemije

Sjedinjene Države mijenjaju smjer pandemije koronavirusa, a zdravstveni dužnosnici usredotočeni su na cijepljenje što više Amerikanaca, rekao je u subotu koordinator Bijele kuće za koronavirus Jeff Zients

"Rekao bih da mijenjamo smjer", rekao je Zients u intervjuu za "State of the Union" na CNN-u.

Američki zdravstveni dužnosnici u punoj su spremi da prevladaju otpor cjepivu i olakšaju pristup cjepivima što je više moguće kako bi se dostigao cilj predsjednika Joea Bidena da 70 posto Amerikanaca primi barem jednu dozu do 4. srpnja, Dana nezavisnosti.

Liječnik Anthony Fauci, glavni savjetnik Bijele kuće za covid-19, rekao je da vjerojatno neće doći do novog porasta zaraze koronavirusom ako se postigne ili premaši Bidenov cilj.

"Što je veći udio populacije koja je cijepljena, to je manja vjerojatnost da ćete u sezoni poput nadolazeće jeseni ili zime zabilježiti značajan val", rekao je Fauci, ravnatelj Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti u NBC-ovoj emisiji "Meet the Press".

"To je razlog zašto su cijepljenja toliko važna. To je as koji sad imamo, a nismo ga imali prošle jeseni ili zime."