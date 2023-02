Konačno predstavljen: Pogledajte kako će hotel Marjan izgledati nakon rekonstrukcije teške više od sto milijuna eura

Tvrtka Maistra, koja posluje u sklopu rovinjske Adris grupe, službeno je predstavila projekt rekonstrukcije splitskog hotela Marjan, vrijedan više od stotinu milijuna eura. Do konca ove godine objekt na Zapadnoj obali gotovo će u potpunosti biti uklonjen, uključujući njegov toranj, a na tom mjestu do kraja 2025. godine bit će izgrađen hotel s pet zvjezdica i 285 soba

Splitski GUP na ovoj lokaciji dozvoljava tek rekonstrukciju u postojećim gabaritima, pa će se to i dogoditi. Novi toranj Marjana bit će jednake visine kao i postojeći, no imat će jednu etažu manje, a i njegov vanjski izgled trebao bi podsjećati na originalni iz šezdesetih godina. Hotelske sobe, naime, imat će stijenke i tende te će se u praksi moći transformirati u balone.

Na nižim etažama planirani su kongresna dvorana sa 600 mjesta, više restorana, wellness od 1800 četvornih metara i slično. Krovna površina horizontalnog dijela imat će šetnicu, restoran i bazen duljine 70 metara.

'Radi se o zahtjevnom pothvatu u samom centru grada i molimo građane za strpljenje, bit će buke i prašine. No radove ćemo prekidati za vrijeme turističke sezone. Sa sudskim vještakom pozvali smo stotinu stanara okolnih zgrada i obavili očevid na njihovim nekretninama kako bismo bili sigurni u slučaju eventualnih oštećenja', rekao je Armando Vičić iz tvrtke Abilia, službenog nositelja ove investicije.

Uređenje kompletnog interijera novog hotela povjereno je glasovitom talijanskom dizajnerskom studiju Lissoni.

Do konca ove godine planirani su uklanjanje postojećih zgrada i uvođenje izvođača u posao, a dovršetak cijelog projekta do konca 2025. ili početka 2026. godine. Njegova okvirna vrijednost procijenjena je na 100 milijuna eura, no predsjednik Uprave Maistre Popović vjeruje da će biti i viša.

Postupci u tijeku

Predstavljanje projekta u jednom trenutku prekinuo je Ante Ledenko, predstavnik radnika i malih dioničara bivšeg Marjana, tvrdeći da se još uvijek vodi više postupaka i da su u stečajnom postupku i svemu što je njemu prethodilo oštećeni za oko četiri milijuna eura. 'Obeštetite radnike, a onda neka se Željko Kerum i Ante Vlahović dogovore između sebe', poručio je Ledenko te tvrdi da Adris još uvijek nije formalni vlasnik objekta i da ne postoje sve dozvole za gradnju.

Uzvraćeno mu je da kompanija potpuno poštuje zakonsku proceduru, a na pitanje tportala Vičić je otkrio da je koncem prosinca izdana građevinska dozvola, za koju se 'čeka još samo pečat pravomoćnosti'.