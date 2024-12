Konačno dogovor: Sporazum o prekidu vatre u Gazi već idućih dana?

Njegov ured nije odgovorio na pitanja o tome gdje se Netanyahu sada nalazi. Netanyahu je u utorak trebao nastaviti svjedočiti na suđenju za korupciju protiv njega samog, ali je saslušanje otkazano.

Dva egipatska sigurnosna izvora rekla su da Netanyahu "u ovom trenutku" nije u Kairu, ali da traje sastanak o preostalim točkama, a glavna među njima je Hamasov zahtjev za jamstvima da će svaki neposredan dogovor naposljetku rezultirati sveobuhvatnim sporazumom.

Egipatski izvori rekli su da postižu napredak i smatraju da bi utorak navečer mogao biti odlučujući za određivanje sljedećih koraka.

Američki i izraelski dužnosnici izražavaju sve veći optimizam da bi pregovori u kojima posreduju Egipat i Katar mogli dovesti do dogovora do kraja mjeseca, ali su upozorili i da bi oni mogli propasti.

"Vjerujemo, a Izraelci su to rekli, da se približavamo, i nema sumnje u to, vjerujemo u to, ali smo i oprezni u našem optimizmu", rekao je glasnogovornik Bijele kuće John Kirby u intervjuu za Fox News.

"Već smo bili u ovoj poziciji u kojoj nismo uspjeli prijeći cilj", rekao je Kirby.

Izraelski pregovarači bili su u ponedjeljak u Dohi kako bi se premostile razlike Izraela i Hamasa glede dogovora koji je američki predsjednik na odlasku Joe Biden iznio 31. svibnja.

Održane su runde pregovora, ali sve su završile neuspjehom jer je Izrael inzistirao na zadržavanju vojne prisutnosti u Gazi, a Hamas je odbijao osloboditi taoce dok se izraelske snage ne povuku.

Rat u Gazi, izazvan napadom Hamasa na zajednice u južnom Izraelu u kojem je ubijeno oko 1200 ljudi, a više od 250 zarobljeno, izazvao je kaos na Bliskom istoku i međunarodno izolirao Izrael.

Izraelska kampanja ubila je više od 45.000 Palestinaca, raselila većinu od 2,3 milijuna stanovnika i opustošila obalnu enklavu.