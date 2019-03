Komisija je jasno rekla da je za arbitražu, ali to moraju riješiti Slovenija i Hrvatska

Potpredsjednik Europske komisije Frans Timmermans koji je boravio u posjetu Ljubljani kao 'spitzenkandidat' europske grupacije socijaldemokratskih stranaka pred svibanjske izbore za Europarlament odbacio je u razgovoru za Slovensku televiziju ocjenu da je Komisija bila neuspješna kad je riječ o hrvatsko-slovenskom graničnom prijeporu, kazavši da spor oko arbitraže dvije države članice moraju riješiti same

'Europska komisija o tome se je dovoljno jasno izrazila. Arbitraža je dala rezultat i smatramo da to sada treba primijeniti u obje države, ali se o tome moraju dogovoriti dvije države same. Komisija na tome ustraje, ali sama nema druge uloge - to je spor dviju država', kazao je Timmermans u razgovoru za Slovensku televiziju, upozorivši da nerješenje tog pitanja može imati negativni utjecaj u regiji.

'Loše je kad dvije države imaju granični spor, kakav je to onda uzor za druge ako se EU bude širila na područje u kojemu je toliko graničnih prijepora?', upitao Timmermans, dodavši da mora postojati način da se to riješi i da je došlo vrijeme da se Hrvatska i Slovenija dogovore kako primijeniti arbitražno rješenje.