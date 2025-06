Milanović o osumnjičenom vojniku: 'Takvi ljudi ne idu na prijemni za Bečke dječake'

'Riječ je o vojniku s nižim stupnjem sigurnosnog certifikata i koliko ja znam nije bilo naznaka, ljudi kojima imam razloga vjerovati kažu mi da se to nije moglo vidjeti iz njegovog ponašanja', rekao je.

'Neću tražiti provjeru detaljniju, jer ponavljam taj čovjek, ukoliko je odgovoran za krivično djelo, nije ona viša kategorija pristupa. Nije mu tamo mjesto, ali kažu mi ljudi kojima imam razloga vjerovati da se to nije moglo vidjeti iz njegovog ponašanja. Sad neki filozofiraju što je objavljivao na internetu. Objavljivao je oružje i motore, to vojnici rade, vojnički posao je vrlo često neglamurozam, vezan je uz oružje' , podsjeća predsjednik Milanović .

Oko pitanja osjeća li se on sigurno i hoće li tražiti detaljnu provjeru, predsjednik je bio rezolutan.

Na pitanje je li sigurnosni sustav u slučaju tog vojnika zakazao, odgovorio je: 'Ne mogu prije završetka istrage reći ništa tako zaključno i konkretno kao što vi želite, ali takve stvari se događaju i događat će se jer u vojsku stupaju ljudi koji vjerojatno prije toga nisu prošli prijemni za bečke dječake. Dakle, to je malo grublji tip ljudi i među njima će uvijek biti onih čiji je ponašanje na rubu. Posao vojnika je da brani i da puca, to je posao koji najveći broj roditelja za svoju djecu ne želi. Bit će grubih i nasilnih ljudi u tim krugovima, ali nemojte ih sad sve gledati tako jer nisu. Ali, to nije posao za svakoga i kad birate poseban tip ljudi dobijete često svašta'.

Na pitanje je li sigurnost Predsjednika mogla biti ugrožena, odgovorio je: 'Prema onom što znam, ne, ali bolje da sam bio ugrožen ja nego vi. Ali, nisam bio'.