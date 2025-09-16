STANJE U PROMETU

Kolona zbog nesreće kod Zaboka, na autocesti A1 uočena srna: Gusto je i na ZG obilaznici

M.Č./Hina

16.09.2025 u 07:59

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL
Zbog prometne nesreće na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvora Zabok i naplate Mokrice vozi se jednim trakom, naizmjence u koloni, upozoravaju u utorak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK)

Srna je uočena na autocesti A1 između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 te se vozi uz ograničenje brzine.

Zbog povećane gustoće prometa vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca i Otok Svibovski i čvora Kosnica u smjeru Bregane.

Slično je i na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba, na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u smjeru Istre te pred tunelom Učka u smjeru Rijeke kao i na Jadranskoj magistrali iz smjera Solina i Podstrane prema Splitu.

Na autocesti A2 Zagreb-Macelj zbog radova na čvoru Zabok zatvoren je izlazni krak iz smjera Zagreba u smjeru Maclja (Zaboka).

Zbog snimanja filma tijekom dana zaustavljat će se promet u kraćim vremenskim intervalima na državnoj cesti Novalja - trajektna luka Žigljen.

