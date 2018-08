Kolinda Grabar-Kitarović sastala se s afganistanskim predsjednikom

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović trećeg dana službenog posjeta Afganistanu sastala se s predsjednikom Ašrafom Ganijem, a jedna od tema bila je kako privesti sukobe u toj azijskoj državi i kraju

Da proces pomirbe mora ići, to mora biti tako. Inače rat nikada neće završiti. Ne vjerujem da je moguće vojno poraziti ikoju stranu jer uvijek će postojati ta pobunjenička komponenta bez obzira bili to talibani ili netko drugi. Predsjednik Gani je baš naglasio hrvatski proces pomirbe kao primjer u svijetu, zatražio je pomoć, a ja sam rekla da stojimo na raspolaganju, uključujući i ljude koji su sudjelovali u procesu reintegracije istočne Slavonije u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske. Nije situacija sasvim ista, ali neka načela pomirbe su tu, a to znači postizanje kompromisa i političkog dogovora', izjavila je Kolinda Grabar-Kitarović nakon sastanka s afganistanskim predsjednikom.