Znao je da ga prisluškuju: Koja je uopće težina snimki s vulgarnim rječnikom na suđenju Bandiću?

Krv u glavu

O Bandićevom rječniku

Kako to da gradonačelnik Bandić nije bio oprezniji u svojim telefonskim razgovorima, pretpostavljajući da ga snimaju? 'Zavidim mu, on je hrabar i potentan, zna da ga snimaju, ali on se ne može taj čas sudržati. On je takav muškarac da njemu krv navrije i onda on priča', rekao je Miljević.