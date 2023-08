Kod Osijeka se pojavile nove generacije poplavnih komaraca

Vulin je naveo da su prema novim preporukama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko- baranjske županije u utorak ujutro provedeni adulticidni tretmani iz zraka u šumskom području Sarvaša te aviotretmani u Josipovcu i Višnjevcu, a u srijedu, tijekom večeri, trebali bi se provesti na području Halaševa.

Naglasio je da se, zaključno s tretmanima koji su provedeni jutros, za borbu protiv komaraca dosad ukupno utrošilo 1.080.000 eura te da je na raspolaganju ostalo još oko 420.000 eura.

"Vjerujem i nadam se da će to biti dovoljno do kraja sezone. Međutim, ako još ne bude kraj 'bitke s komarcima', a utrošimo sva novčana sredstva, osigurat ćemo i dodatna", najavio je Vulin te istaknuo da je to iznimno važno zbog zaštite građana od prenošenja zaraznih bolesti.