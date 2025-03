Trump najavio da carine Kanadi i Meksiku kreću od sutra!

'Carine, znate, sve je spremno. Sutra stupaju na snagu', rekao je Trump.

Carine će dodati 25-postotnu naknadu na sve izvozene proizvode iz Meksika i Kanade koji ulaze u SAD, te dodatnih 10 posto na kineske proizvode.

The New York Times piše da je Trump ovo opisao kao pokušaj pritiska na te zemlje da zaustave protok smrtonosnih droga i migranata u Sjedinjene Države. Međutim, carine će imati značajne posljedice za tvrtke koje ovise o međunarodnim opskrbnim lancima, a također će vjerojatno dovesti do viših troškova za američke potrošače.