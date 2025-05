Koalicija SDP-Možemo uputila prigovor šibenskom Gradskom izbornom povjerenstvu

Uvaži li Povjerenstvo njihovu žalbu, koalicija SDP – Možemo! dobit će šestog vijećnika u Gradskom vijeću Grada Šibenika u odnosnu na pet koliko ih zasad imaju, a HDZ i partneri će umjesto dosadašnjih 11 vijećnika pasti na 10.

Kandidat koalicije za gradonačelnika Šibenika Tonči Restović na konferenciji za medije kazao je kako su dva važeća listića s glasom za SDP pronađena među nevažećim listićima.

„Ono što me žalosti i to moram reći da je smo jučer napravili slučajan uvid u samo nekoliko biračkih mjesta, a uvjeren sam da smo napravili cijelu kontrolu materijala ili da je to uopće moguće, a trebali bi biti moguće, da bismo sigurno našli još nepravilnosti na svačiju štetu“, kazao je Restović.

Dodao je da bi se trebalo voditi više računa oko edukacije ne samo članova biračkih odbora, već njihovih predsjednika i zamjenika koji su nestranački ljudi i koji su zaduženi paziti da cijeli izborni proces prolazi bez greške.