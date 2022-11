Gdje je zapela priča s privatnom investicijom od milijun eura koja bi riješila probleme klizača i hokejaša u Zagrebu?

Gdje je zapelo s klizačkim balonom u Utrini, pitaju se ovih dana zagrebački klizači i hokejaši koji su nakon zatvaranja Ledene dvorane Doma sportova ostali bez najvrjednijeg objekta za treninge i natjecanja. Naime još u ožujku, kako nam je potvrdio Igor Jačmenjak, predsjednik Izvršnog odbora Zagrebačkog saveza hokeja na ledu, Gradu su iskazali interes za zapuštenim zemljištem kako bi na njemu postavili balon koji bi uz hokejaše i klizače koristila djeca kroz program 'Odmorko', a u nekoliko termina i građani

Riječ je, kaže nam Jačmenjak, o privatnoj investiciji nešto većoj od milijun eura.

'Prvotna ideja je bila da to bude na jednom prostoru na Velesajmu, ali to je otpalo jer je Grad rekao da će se tamo preseliti Zelena tržnica, a to se još nije dogodilo, pa smo predložili prostor pored bazena u Utrini. Investitor bi bili KHL Medveščak Mladi i klupski sponzori. Tu su i članarine, a uz to smo vlasnici malog klizališta SC Kuna u šatoru na Velesajmu. Dakle u potpunosti privatni novac', napominje Jačmenjak. Dodaje da se na natječaj za zemljište može javiti bilo tko, ali da je njihova inicijativa za postavljenjem balona išla u tom smjeru jer grad nasušno treba klizalište s obzirom na to da je Ledena dvorana Doma sportova zatvorena.