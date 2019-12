Klisović: 'Za predsjednicu će ljudi u BiH glasati po stranačkoj stezi, ne iz uvjerenja'

Saborski zastupnik (SDP) Joško Klisović komentirao je u emisiji N1 televizije predstojeći drugi krug predsjedničkih izbora te rekao kako se nada da ljudi neće glasati za nekonzistentne koji jedno govore u Hrvatskoj, a drugo kada izađu van granica zemlje

'Predsjednica uvijek prilagodi svoju politiku slušatelju, a to nije konzistentna politika, nego politika ulagivanja onome tko sluša. HDZ-ova mašinerija će sigurno dobro odraditi velik dio posla. Najveći broj birača u Bosni i Hercegovini dio su HDZ-a i velika je šansa da će Grabar- Kitarović tamo i ostvariti dobar dio glasova, ali nisam siguran da će ljudi glasati iz uvjerenja, nego po stranačkoj stezi', objašnjava te dodaje kada su u Mostaru prijetili paljenjem zgrade HDZ-a, Milanović je tamo doletio. 'On ne mijenja svoje stavove i pod pritiskom misli jednako'.

Ističe kako se od predsjednice ne zna što se može očekivati jer nas ona u svakom nastupu iznenadi. Od Milanovića očekuje konstruktivnu kampanju i dalje, da ponovi poruke i lijevom i desnom dijelu biračkog tijela koje će biti jedinstvene - to neće biti poruke dizajnirane za jedne ili druge, to će biti jedinstvene poruke koje će i jedni i drugi saslušati.

'Ne mislimo da će se lijevi glasovi iz prvog kruga samo prebaciti Milanoviću. Ljudi moraju vjerovati da će on i provesti ono što govori. Na tome će biti bazirano zadnjih par dana kampanje. Milanović je nakon prvog kruga spomenuo jednakost ljudi, a ona zajedništvo smatra kao ideološku stvar. Dijeliti ljude na ljude i neljude, Hrvate i one koji to nisu, na one koji će glasati za Kolindu Grabar-Kitarović i one koji neće - to nije zajedništvo. Sjetimo se da je rekla da kome nije drago što se ovdje zbiva, da ode odavde. I ljudi odlaze', zaključio je te dodao kako oni žele zajedništvo svih koji žive u ovoj zemlju, 'to je zajedništvo u raznolikosti, da svi mogu misliti svojom glavom, a ne da svi moraju misliti onako kako kaže HDZ'.