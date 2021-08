Klimatologinja Srnec: Ne očekuje nas lijepi scenarij ako nešto ne promijenimo. Iznenadilo me da se Europa brže zagrijava

Lidija Srnec s Odjela za praćenje klimatskih promjena i biometeorologiju pri Državnom hidrometeorološkom zavodu komentirala je najnovije izvješće UN-ovih znanstvenika

Ovo više nisu klimatske promjene, ovo je klimatski kaos. Svijet je blizu scenarija bez povratka, a za to je kriv isključivo - čovjek. Dio je to pesimističnog upozorenja UN-ova Odbora za klimu.

Očekivano su dramatični, da, ne očekuje nas baš lijepi scenarij, ako nešto ne promijenimo. Ono što je istaknuto je da je definitivno čovjek kriv za ono što se dešava i što će uslijediti. Dakle - možemo djelovati.

Jedna od činjenica je i da se Europa brže zagrijava od drugih dijelova svijeta, dakle to je nešto što je mene osobno iznenadilo', kazala je Srnec za RTL Danas.

Dodala je da bismo znali što nas očekuje u budućnosti, jedini način je koristiti klimatske modele, koji jednadžbama opisuju stanje u atmosferi.



Oni se konstantno poboljšavaju jer to nisu savršeni alati, ali su jedino čime možemo predvidjeti. Ulaz u model mora biti procjena kako će se mijenjati emisije i koncentracija stakleničkih plinova. Ovisno o tome onda se rade scenariji klimatskih promjena. Ako smanjimo emisije i koncentracije stakleničkih plinova, imat ćemo taj niži scenarij, a ako ništa ne promijenimo ili ih čak povećamo imat ćemo tzv. pesimistični scenarij. Upravo je to, od najoptimističnijeg do najpesimističnijeg, tih pet scenarija, što nas očekuje. Posljedično s time se mijenja i temperatura koja, treba reći, neovisno o primjeni scenarija, uvijek pokazuje do kraja stoljeća trend zatopljenja.

Sama temperatura nije jedini parametar u atmosferi, to je vrlo složen sustav, utječe i na oborine, hidrološki sustav, sve je to zajedno jako pvoezano i onda to globalno zatopljenje o čemu govorimo utječe na sve ostalo', navela je Srnec.

Na kraju je navela da su i dosadašnja IPCC-eva izvješća su govorila da je za očekivati češće i dugotrajnije ekstremne pojave.



'Aktualan primjer su toplinski valovi koji utječu na zdravlje ljudi, turizam, osjet ugode... Može se očekivati da će oni u budućnosti biti još češći i intenzivniji i dugotrajniji', zaključila je.