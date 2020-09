Klasić: Grad Zagreb neće moći osigurati novac za obnovu

Darko Klasić, predsjednik Kluba gradskih zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Ferdeljija u zagrebačkoj Skupštini u ponedjeljak je ustvrdio da Grad Zagreb neće moći osigurati novac za obnovu, osim ako ne proda trgovačka društva, a što bi dovelo do poskupljenja režija

"Grad Zagreb nema novaca. Iako smo na ovoj sjednici izglasali novo zaduživanje od 350 milijuna kuna za izgradnju komunalne djelatnosti, Grad Zagreb se upravo indirektno zadužio preko Zagrebačkog holdinga za dodatna sredstva da bi osigurao izgradnju škola. Mislim da Grad Zagreb neće moći ispoštovati i to će biti najveći problem obnove Grada Zagreba, osim ako ne krene u prodaju svojih trgovačkih društava ili komunalnih djelatnosti a to neminovno vodi poskupljenju svih komunallija i režija građana Zagreba", rekao je Klasić na pitanje novinara smatra li da bi Grad Zagreb, s obzirom na svoju trenutnu financijsku situaciju, mogao platiti potrebnih 20 posto sredstava, koliko je to određeno Zakonom o obnovi.

Upitan je li to pljuska Zagrepčanima koji su stradali u potresu i šest mjeseci čekali Zakon o obnovi koji sada njihov Grad ne može pratiti, Klasić kaže da je to pljuska svim Zagrepčanima.