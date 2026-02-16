potres u koaliciji

Kekin: Ako nema većine, super. Onda idemo na izbore

I.V./Hina

16.02.2026 u 15:25

Ivana Kekin
Ivana Kekin Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
Bionic
Reading

Saborska zastupnica Možemo! Ivana Kekin komentirala je u ponedjeljak situaciju u vladajućoj koaliciji nakon što je zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro pjevao pjesmu koja veliča ustaškog poglavnika Antu Pavelića te ocijenila da je ključno pitanje za predsjednika Vlade i HDZ-a Andreja Plenkovića tko drži vladajuću većinu

Kekin smatra da je zabrinjavajuće što se dosad nije čula reakcija ni Andreja Plenkovića, niti, kaže, HDZ-a, a ni Domovinskog pokreta, kojom bi se jasno i nedvosmisleno ogradili od veličanja poglavnika NDH-a.

Upitala se kako premijer, koji javnost uvjerava da su normalna i pristojna Hrvatska, može to govoriti dok mu većinu drži onaj koji otvoreno i bez imalo srama, istaknula je, veliča fašistički režim koji je deportirao, masovno mučio i ubijao i koji kaže da će to činiti i ubuduće.

vezane vijesti

"Ovdje u ovom domu, u Saboru, ključno pitanje za Plenkovića i za vladajuću većinu je tko vam drži ruke? Tko će izglasati ministra Ružića u petak? Hoće li to biti osoba koja doslovce zaziva protuustavne vrijednosti u ovoj zemlji?", rekla je Kekin.

Dodala je da se tek nakon odgovora na to pitanje može razgovarati o tome ima li i nema većine. "Ako je nema, pa super, onda idemo na izbore. Nije nikakav problem", poručila je.

Kekin smatra i da je neprihvatljiva relativizacija i umanjivanje veličanja, kako je rekla, najveće sramote u povijesti ove zemlje i da pritom to nema nikakve veze s time je li netko desno i lijevo, navija li za javno ili privatno zdravstvo, nego jedino ima veze s time poštujete li ili ne poštuje Ustav, zaključila je Kekin.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
pravosudna akcija

pravosudna akcija

DORH će pokrenuti izvide protiv Josipa Dabre: Veličao je Antu Pavelića
s dabrom ili bez njega

s dabrom ili bez njega

Ima li Plenković dovoljno ruku u Saboru za novog ministra? HDZ-ovci: I Selak Raspudić će glasati za njega
UZ KLJUČNOG SAVEZNIKA

UZ KLJUČNOG SAVEZNIKA

Putin premješta nuklearne projektile na granicu EU-a: 'Pripremaju se za eskalaciju'

najpopularnije

Još vijesti