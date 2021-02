Kaznena prijava muškarcu koji je pijan te bez položenog vozačkog ispita ozlijedio dvojicu biciklista i pobjegao s mjesta nesreće

Vozač Opel Astre (32) kazneno je prijavljen zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu te nepružanja pomoći

Zaprimljenom prijavom ozljeda Županijske bolnice Čakovec razvidno je kako je maloljetni biciklist u prometnoj nesreći, koja se dogodila prošlog petka (19. veljače 2021.) oko 19 sati na kolniku pristupne ceste naselju Parag, teško ozlijeđen. Podsjećamo, 32-godišni vozač Opel Astre, čakovečkih registarskih oznaka, u trenutku prometne nesreće upravljao je vozilom pod utjecajem alkohola od 1,69 promila te bez položenog vozačkog ispita. Pritom brzinu kretanja nije prilagodio osobinama ceste (makadam), vidljivosti (noć) te gustoći prometa (vozači bicikla ispred). Zbog opisane situacije u kočenju je prednjim dijelom Astre udario u stražnji dio bicikla, kojim je u istom smjeru uz desni rub ceste, upravljao maloljetnik. Nakon udara došlo je do prevrtanja bicikla i podizanja bicikliste na poklopac motora i prednje vjetrobransko staklo, a potom i do pada na zemljanu površinu. U nastavku kretanja 32-godišnji vozač, prednjim dijelom automobila udario je u stražnji dio drugog bicikla, kojim je ispred u istom smjeru uz desni rub ceste, upravljao 28-godišnjak. Nakon udara došlo je do prevrtanja bicikla i pada vozača. Vozač Astre napustio je mjesto događaja, a da nije pružio pomoć biciklistima koje je ozlijedio u nesreći te je naknadno pronađen na adresi svog prebivališta.