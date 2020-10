Karolina Vidović Krišto: Božinović kao da je izvukao priručnik kako je UDBA prije manipulirala masama

Karolina Vidović Krišto, saborska zastupnica Domovinskog pokreta, gostovala je na N1 gdje je komentirala goruće korupcijske afere, kao i situaciju u društvu nakon napada na Markovom trgu.

Komentirajući je li policija trebala objaviti snimku napada na Markovom trgu, Karolina Vidović Krišto je na N1 rekla: 'Mislim da je u skladu s uređivačkom politikom mainstream medija na dan kad je ovršni zakon krenuo u akciju, kad su građani na rubu egzistenicje, kad imamo afere, pogodavanja raznim tajkunima, da mi ovaj razgovor krećemo s ovom temom. To je vaše pravo. Što se tiče snimke, uobičajeno je u cijelom svijetu, koliko znam, da se isti dan pusti snimka, da se vidi što se dogodilo. Vlada ima politiku kakvu ima, mene cijela ova situacija podsjeća kao da je ministar Davor Božinović, koji je pekao zanat u komunizmu, iz arhive izvukao priručnik kako je UDBA prije manipulirala masama. Vladajuće elite više od 20 godina brutalno kradu hrvatske građane, a kao odgovor dobijemo ono što nismo imali prije 40 godina, da je najgora situacija u državi hrvatski nacionalizam, kako oni to nazivaju. Mene ova cijela situacija podsjeća na to da se koristi jako gadno nasilje, koje nitko ne može podržati, za zamagljivanje onoga što je ključna tema. Stupio je na snagu ovršni zakon, imamo novih 170.000 hrvatskih državljana koji su zbog neplaćanja režija u opasnosti da će bankrotirati. U toj situaciji imati saborsku sjednicu koja prošli petak ide na stanku od dva tjedna, pitam vas, kako to da Sabor nije imao u proceduri izmjenu ovog zakon, možda i najgoreg na svijetu. Troškovi ovrhe su 560 kn za 150 kn duga i mi raspravljamo o čemu sad?

Ističe da je sama upozoravala na taj problem: 'U svakoj sam izjavi govorila da je radikalizacija u društvu na vrhuncu kad dolazi do društvene nepravde i svaki put sam apelirala ne samo na ovršni zakon, nego i na koruptivne afere. Tako sam odgovarala na prozivke koje su dolazile. Kao i svaki put dosad. kad sam govorila o premijerovim izjavama, ovo izgleda kao zamagljivanje krucijalnih problema. Vlada očito neće pokrenuti mehanizme da se ti novce vrate pokradenim građanima.'



Afere



Komentirajući slučaj Uljanika Vidović Krišto kaže: 'Sadašnji predsjednik SDP-a je u vrijeme, kad se govorilo da novac treba staviti na raspolaganje za Uljanik koji je tad već bio pred propadanjem, lobirao da se da državno jamstvo u abnormalnim količinama. Govorila sam vezano uz tu njegovu agitaciju, jasno je da su u Uljaniku na čelnim pozicijama uglavnom zaposleni ljudi iz bivšeg komunističkog sustava, npr. šogor maršala Broza g. Budisavljević. Ali ni po tom pitanju se ništa nije napravilo.'



Ističe da je pravosuđe rak rana hrvatskog društva: 'Na čelne pozicije su stavili osobe upletene u korupcijske afere, npr. predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović. On i njegova supruga imovinska kartica 10 milijuna kn, a nitko ne pita odakle... Kumstvo s Vladimir Šeksom, proziva ga se da je on tajni vladar hrvatskog pravosuđa. Predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa koji je zaboravio navesti u imovinskoj kartici pola milijuna eura koje je dobio od Agrokora.'



Na pitanje znači li to da ima dokaze da Đuro Sessa nije upisao sav imetak, odgovara: 'Samo analizirajte taj slučaj. Rekao je da je zaboravio navesti 500 milijuna eura... Da ne kažem krivo, istražite sami taj slučaj, do takvih naplata neki drugi nisu mogli doći, Sessa jest, i zaboravio je to navesti u imovinsku karticu.'



Kaže da je sama ispunila imovinsku karticu i da se greška može potkrasti svakome, no teško da se može zaboraviti na pola milijuna eura.

Komentirajući aferu Janaf istaknula je kako se u mjesec i pol dana ništa nije dogodilo, nijedan otkaz, nijedna ostavka...

Dodaje da su, što se tiče afere poput one vjetroelektrane Krš Pađene, pokrenuli interpelaciju tražeći raspravu u Saboru na koje će odgovarati Vlada kako je sklapala ugovore i vodila cijeli taj projekt.

"Nekoliko je elemenata koji su već i dokazani - pogodovanje u cijeni za tu energiju. Za vrijeme Milanovićeve Vlade sklopljen je ugovor koji pogoduje vjetroparku da dobije cijenu zajamčenu za tu energiju da bi sutradan cijena za sve ostale pala. To dovodi do oštećenja državnog proračuna, koje će platiti hrvatski građani, od dvije milijarde i 200 milijuna kuna u 14 godina ugovora. To se mora spriječiti', dodala je.



Na koncu je, komentirajući situaciju s koronavirusom, rekla da je jako smeta nesloboda medija: 'Imamo HDZ-ov strožer, ljude koji su isključivo pozvani da analiziraju, komentiraju, zaključuju i daju mejre. Zašto? Imamo niz stručnjaka potpuno oprečnih stavova od HDZ-ova stožera.'