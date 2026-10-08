Karlovački HDZ napao Troskota: 'Prešućuje činjenice koje mu ne odgovaraju'

Karlovački Klub vijećnika HDZ-DOMiNO-AUZ-HSU poručio je u četvrtak kako Mostov Zvonimir Troskot, svojim pozivom na proglašenje izvanrednog stanja u Karlovcu zbog problema oko vode, svaki kvar i zamućenje te opravdanu zabrinutost građana koristi za političko lešinarenje.
Ozbiljan posao ne vodi se političkim parolama i konferencijama za medije. Dok gradske službe, Vodovod i kanalizacija, projektanti i radnici rješavaju problem na terenu, Zvonimir Troskot svaki kvar, svako zamućenje i opravdanu zabrinutost građana koristi za političko lešinarenje, navode u priopćenju.
Zastupnici Mosta u srijedu su u Karlovcu kazali da su zatražili od premijera Andreju Plenkovića i potpredsjednika Vlade Tome Medveda proglašenje izvanrednog kriznog stanja zbog problema vodoopskrbe u tom gradu. Troskot je rekao da je Most taj problem "podigao na nacionalnu razinu" i nastojao ishoditi rješenja na gradskoj i županijskoj razini, no bezuspješno.
Klub vijećnika predvođenim HDZ-om navodi kako su u posljednjih nekoliko godina obnovljeni deseci kilometara vodoopskrbne mreže, te da je zamućena voda na bilo kojoj karlovačkoj adresi neprihvatljiva, a građani imaju pravo na urednu vodoopskrbu.
Kroz projekt Aglomeracije Karlovac-Duga Resa rekonstruirano je 56 kilometara vodoopskrbnih cjevovoda a paralelno se mijenjaju kritične dionice izvan tog projekta.. Ističu kako se u karlovačkoj vodoopskrbnoj mreži nalazi približno 45 kilometara cijevi od lijevanog željeza. Od toga su približno 42 kilometra starija od 50 godina, a pojedine dionice postavljene su još 1913. i 1915. godine.
Preliminarna procjena vrijednosti zamjene tih cjevovoda iznosi oko 13,5 milijuna eura, a u planu za sljedeću godinu je projektiranje najkritičnijih dionica, prvenstveno na područjima s najvećim brojem prijava zamućenja, navodi se u priopćenju Kluba vijećnika.
Posebno neodgovornim smatraju stavljanje Karlovac i slučaj Gospića u isti kontekst. "U Gospiću nadležna tijela istražuju nezakonito odlaganje otpada i sumnje na kaznena djela. Karlovac obnavlja dotrajalu vodoopskrbnu infrastrukturu. Troskot tu razliku dobro zna, ali je prešućuje jer mu činjenice ne odgovaraju", naveli su iz Kluba.
Još ozbiljnijom drže tvrdnju da ljudi zbog karlovačke vode obolijevaju i dobivaju dijareju. "Takva optužba traži službene epidemiološke podatke, medicinske nalaze i dokazanu vezu s javnim vodoopskrbnim sustavom. Troskot na svojoj konferenciji nije pokazao ništa od toga. Ako raspolaže dokazima, neka ih odmah objavi i dostavi nadležnim institucijama. Ako ih nema, duguje ispriku Karlovčanima zbog neodgovornog širenja straha", poručili su.