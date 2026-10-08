Karlovački HDZ napao Troskota: 'Prešućuje činjenice koje mu ne odgovaraju'

Ozbiljan posao ne vodi se političkim parolama i konferencijama za medije. Dok gradske službe, Vodovod i kanalizacija, projektanti i radnici rješavaju problem na terenu, Zvonimir Troskot svaki kvar, svako zamućenje i opravdanu zabrinutost građana koristi za političko lešinarenje, navode u priopćenju.

Zastupnici Mosta u srijedu su u Karlovcu kazali da su zatražili od premijera Andreju Plenkovića i potpredsjednika Vlade Tome Medveda proglašenje izvanrednog kriznog stanja zbog problema vodoopskrbe u tom gradu. Troskot je rekao da je Most taj problem "podigao na nacionalnu razinu" i nastojao ishoditi rješenja na gradskoj i županijskoj razini, no bezuspješno.

Klub vijećnika predvođenim HDZ-om navodi kako su u posljednjih nekoliko godina obnovljeni deseci kilometara vodoopskrbne mreže, te da je zamućena voda na bilo kojoj karlovačkoj adresi neprihvatljiva, a građani imaju pravo na urednu vodoopskrbu.