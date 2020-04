Povodom bijega 84-godišnjaka iz splitske bolnice Križine, gdje se liječe oboljeli od koronavirusa, kao i uznemirenosti stanovnika Požeške ulice na Plokitama oglasila se Željka Karin, ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko – dalmatinske županije. Kazala je da se koronavirus ne prenosi tek tako i da s oboljenom osobom treba biti u kontaktu u trajanju od 15-ak minuta da bi se zarazili

Policajci su odbjeglog pacijenta potražili u gradskom predjelu Plokite gdje stanuje i potom ga dugo uvjeravali da otvori vrata i vrati se u bolnicu, no, nakraju su morali provaliti u stan i vratiti ga na Križine.

Isti taj vremenski rok spomenuo je i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Krešimir Capak , objašnjavajući nove mjere Nacionalnog stožera civilne zaštite. On je poručio da nije rizik za prijenos koronavirusa kad nam priđe ugostitelj na jedan metar ili više i s nama ne komunicira duže od par sekundi dok nam ne preda što smo naručili. Zbog toga, kaže Capak, ne treba razmišljati da će u ugostiteljskim objektima biti tone pleksiglasa nego se treba naučiti živjeti i raditi na način da se održava socijalna distanca.

Brojne građane koji žive u okolini uznemirio je ovaj slučaj, no ravnateljica splitskog Zavoda za javno zdravstvo Željka Karin kaže da nema razloga za paniku.

Međutim, u slučaju da je netko zaražen koronavirusom i duže se boravilo u istoj prostoriji, ide se samoizolaciju bez obzira što nije bilo bliskog kontakta.

'Ovisi o tome kakva je priroda toga kontakta. Dakle, to ovisi o vještini epidemiologa na koji način će uzeti anamnezu i otkriti one koji su stvarno bili na jedan metar na duže od 15 minuta. A druga je stvar ako je to ista prostorija s više ljudi kroz neko duže vrijeme, na primjer, sat vremena, dva sata, u tom slučaju opet svi idu u samoizolaciju bez obzira jesu li bili u takvom bliskom kontaku', objasnio je Capak gostujući na RTL-u.