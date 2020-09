Karin: Oni koji nisu imali simptome misle da je korona bezopasna, ali nije

Ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije Željka Karin komentirala je "brojke koje su konačno počele padati".

Navela je i razloge tako visokih brojki u ovoj županiji.

"Do sada smo imali najveći broj testiranih u cijeloj Hrvatskoj, ali smo uvijek imali iznad 10 posto pozitivnih, kretalo se čak do 12 ili do 15 posto od svih uzoraka. Danas smo počeli padati ispod 10 posto. Nadamo se da će to u tom smjeru ići i dalje", kazala je Karin za N1.

48 novooboljelih u jednom danu i dalje nije mali broj, ona priznaje, ali s obzirom na brojke iz ranijih tjedana, to je svakako pomak nabolje.