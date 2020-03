Kardiolog s KBC-a Zagreb zaražen koronavirusom; Nije bio u inozemstvu, odjel do daljnjeg ne radi

Nedugo nakon što se saznalo da je dvoje liječnika u Dubravi zaraženo koronavirusom, potvrđeno je i da je kardiolog iz KBC-a Zagreb također pozitivan na Covid-19.

Riječ je o liječniku koji nije boravio u inozemstvu, ali je sredinom tjedna počeo pokazivati znakove bolesti pa se samoinicijativno javio epidemiolozima, doznaje Jutarnji list.

Od srijede nije bio u kontaktu s pacijentima i liječnicima, te je otišao u samoizolaciju. No, danas poslijepodne o nalazu su izviješteni nadležni na Rebru, no mjere, što epidemiološke što za dezinfekciju prostora, poduzete su na dan kada je liječnik otišao u samoizolaciju. Naime, utvrđeni su njegovi kontakti u bolnici, a to je čak 11 kolega i drugih djelatnika koji su od srijede također u samoizolaciji. Odjel je dezinficiran, ali do daljnjega neće raditi. Pacijente su preuzeli drugi odjeli.