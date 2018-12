Karamarko USKOK-u pojasnio kako je upoznao informatičara Vargu

Bivši predsjednik HDZ-a, Tomislav Karamarko, dao je 18. prosinca svoj iskaz USKOK-u vezano uz aferu SMS. Odgovorio je na pitanja kada i zašto je upoznao informatičara Franju Vargu, kojega se sumnjiči za falsificiranje SMS poruka za pojedince unutar HDZ-a, ali i za potrebe obrane Ivice Todorića i Zdravka Mamića

Tomislav Karamarko u USKOK je došao oko 16.30 sati, a pozvan je kao svjedok u slučaju Franje Varge koji ga je spomenuo u svome iskazu. Nakon ispitivanja oko 18.30 sati u razgovoru za RTL nekadašnji čelnik HDZ-a ponovio je ono što je spominjao u dosadašnjim medijskim istupima; da je Vargu upoznao nakon svoje ostavke, s namjerom da surađuju na razotkrivanju navodne izborne prevare.

Na pitanje tko ga je upoznao s Franjom Vargom, Karamarko je odgovorio: 'Dva prijatelja početkom 2017. Oni nisu iz politike'.

'Slučaj se treba što prije raščistiti kako bi se vidjelo što se tu događalo. Ja ga poznajem od 2017. kada više nisam bio na funkcijama predsjednika stranke i potpredsjednika Vlade, nakon moje ostavke. Najavio mi se i tražio je da se upozna sa mnom jer da ima informacije o krađi izbora 2015. Naravno da me to interesira, kao što bi to trebalo interesirati i USKOK. Mislim da je krađa tih izbora ono što bi trebalo akcentirati u toj priči', rekao je.