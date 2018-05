Kanadski naftaši ušli u slavonska polja, poljoprivrednici se nadaju da će poteći - kune

Kanadski naftaši Vermilion Energy koji su u vrijeme tehničke Vlade Tihomira Oreškovića dobili dozvolu za istraživanje i eksploataciju nafte i plina u Hrvatskoj, s vozilima su ušli u slavonska polja. Započeli su sa 2D seizmičkim snimanjima mogućih izvora nafte i plina na krajnjem istoku, u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Farmeri u čija su polja ušla, zadovoljno trljaju ruke, računajući na naknadu štete

Vermilion je, kako je tportal već ranije pisao, potpuna nepoznanica prosječnom građaninu i do danas je malo tko čuo za nju. Tvrtka je to s godišnjim prometom od 1,4 milijarde dolara – ako je se usporedi s naftnim divovima poput Shella, Sinopeca ili BP-a, dolazi se do zaključka kako je to vrlo malena tvrtka.

Sjedište tvrtke je u Calgaryju, a osnovana je 1994. u Alberti. Prije pet godina dionice Vermiliona uvrštene su na njujoršku burzu. Vermilion Zagreb Exploration, hrvatski ogranak kanadske naftne kompanije Vermilion Energy, istražuje u Slavoniji i Baranji ukupno 4695 četvornih kilometara. Snimanja će trajati do kraja ovoga srpnja.

Prema podacima objavljenim na službenim stranicama općine Stari Jankovci, prošle godine je kanadski naftaš ostvario proizvodnju u iznosu približno 11130 kubičnih metara ekvivalenta nafte po danu.