Kanader uletio u jato galebova: 'Ako su slomljene lopatice bit će izvan stroja do kraja sezone'

Jedan od četiri hrvatska kanadera koji mogu letjeti jutros je doživio nezgodu tijekom koje je oštećen, a o tome hoće li moći nastaviti letjeti ove sezone odluku će, nakon pregleda, donijeti stručnjaci Zrakoplovno tehničkog centra iz Velike Gorice

Tako u ovom trenutku protupožarne snage raspolažu sa samo tri kanadera, od šest koliko ih inače Hrvatska ima, a letjeti mogu i još tri air tractora, kojih također inače imamo šest. Vatrogasne snage se nadaju da bi oštećeni kanader mogao biti osposobljen još danas, no stručnjaci kažu da bi, ako su galebovi uletjeli u motor, moglo doći do lomljenja lopatica, što bi zahtjevalo duži popravak te bi i taj avion bio izvan stroja do kraja protupožarne sezone.

O lošem stanju protupožarnih aviona tportal je pisao u više navrata, a prošli tjedan je u Ministarstvu obrane održana konferencija za medije na kojoj su ministar Mario Banožić i čelnik ZTC-a Zdravko Klanac govorili o nekim od problema.