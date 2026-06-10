Kampiranje na Jadranu postalo luksuz: Hrvatska uvjerljivo najskuplja u Europi

Kampiranje u Europi posljednjih je godina znatno poskupjelo, a rast cijena posebno je izražen u popularnim turističkim destinacijama. Novo istraživanje pokazuje da su troškovi kampiranja u prosjeku porasli za gotovo četvrtinu u odnosu na 2020. godinu, dok pojedine zemlje bilježe i znatno veća poskupljenja
Hrvatska je i ove godine najskuplja kamping destinacija u Europi, pokazuje novo istraživanje specijalizirane kamping organizacije ACSI. Prosječna obitelj s dvoje djece i kamp-prikolicom za jedno noćenje u hrvatskom kampu ove godine mora izdvojiti čak 78,28 eura, prenosi nizozemski ad.nl.
Time je Hrvatska ponovno zauzela prvo mjesto na ljestvici najskupljih europskih zemalja za kampiranje, ispred Švicarske, gdje prosječno noćenje stoji 61,33 eura, te Slovenije s 60,14 eura.
Podaci pokazuju da su cijene kampiranja diljem Europe u posljednjih šest godina porasle za gotovo 25 posto, no Hrvatska je među državama s najvećim rastom. U odnosu na 2020. godinu kampiranje na hrvatskoj obali poskupjelo je gotovo 70 posto.
Stručnjaci rast cijena povezuju s velikim ulaganjima u kampove, posebno na Jadranu, gdje se posljednjih godina grade luksuzni sadržaji poput vodenih parkova, restorana i privatnih bazena uz kamp parcele.
'U Hrvatskoj danas postoje kampovi uz more koji nude privatni bazen na samoj parceli, a cijena takvog smještaja može doseći i 400 eura po noćenju', istaknuo je direktor ACSI-ja Ramon van Reine.
Najveći rast cijena u Europi zabilježen je u Norveškoj, gdje je kampiranje u šest godina poskupjelo čak 94 posto. S druge strane, jedina zemlja u kojoj su cijene pale je Turska, koja je s prosječnom cijenom od 13,57 eura po noćenju ujedno i najjeftinija kamping destinacija u Europi.
Iako cijene rastu gotovo posvuda, stručnjaci ističu kako se i dalje mogu pronaći povoljniji kampovi za svega nekoliko desetaka eura po noćenju, posebno izvan najpopularnijih turističkih područja.