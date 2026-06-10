Kampiranje na Jadranu postalo luksuz: Hrvatska uvjerljivo najskuplja u Europi

Time je Hrvatska ponovno zauzela prvo mjesto na ljestvici najskupljih europskih zemalja za kampiranje , ispred Švicarske, gdje prosječno noćenje stoji 61,33 eura, te Slovenije s 60,14 eura.

Hrvatska je i ove godine najskuplja kamping destinacija u Europi, pokazuje novo istraživanje specijalizirane kamping organizacije ACSI. Prosječna obitelj s dvoje djece i kamp-prikolicom za jedno noćenje u hrvatskom kampu ove godine mora izdvojiti čak 78,28 eura, prenosi nizozemski ad.nl.

Podaci pokazuju da su cijene kampiranja diljem Europe u posljednjih šest godina porasle za gotovo 25 posto, no Hrvatska je među državama s najvećim rastom. U odnosu na 2020. godinu kampiranje na hrvatskoj obali poskupjelo je gotovo 70 posto.

Stručnjaci rast cijena povezuju s velikim ulaganjima u kampove, posebno na Jadranu, gdje se posljednjih godina grade luksuzni sadržaji poput vodenih parkova, restorana i privatnih bazena uz kamp parcele.

'U Hrvatskoj danas postoje kampovi uz more koji nude privatni bazen na samoj parceli, a cijena takvog smještaja može doseći i 400 eura po noćenju', istaknuo je direktor ACSI-ja Ramon van Reine.

Najveći rast cijena u Europi zabilježen je u Norveškoj, gdje je kampiranje u šest godina poskupjelo čak 94 posto. S druge strane, jedina zemlja u kojoj su cijene pale je Turska, koja je s prosječnom cijenom od 13,57 eura po noćenju ujedno i najjeftinija kamping destinacija u Europi.

Iako cijene rastu gotovo posvuda, stručnjaci ističu kako se i dalje mogu pronaći povoljniji kampovi za svega nekoliko desetaka eura po noćenju, posebno izvan najpopularnijih turističkih područja.