Kalinić za poplavu u Zagrebu okrivio potres, ali i vlast: Zbog njihove nesposobnosti grad ćemo obnavljati 25 godina

U sinoćnjoj poplavi uništeni su deseci domova, građane su preplavile fekalije, a nastradala je i Klaićeva bolnica Dva i pol sata ekstremno jake kiše u Zagrebu su stvorila kaos. Više od 80 litara kiše po metru četvornom kanalizacija nije mogla izdržati. Vodene bujice prodirale su u domove, zarobile automobile u podvožnjacima.

'Ostalo je puno građevinskog materijala izbacanog nakon potresa, a poslije sklanjanja puno je prašine i mrvica završilo u kanalizaciji i one su smanjile protočnost cijevi. One bi trebale biti provjerene, mnoge treba i zamijeniti. Zagreb se promijenio kroz godine, ova infrastruktura je dotrajala i ona će s vremenom morati biti izmijenjena', rekao je.

Četiri mjeseca je prošlo od potresa, postavlja se pitanje zašto te stvari još nisu provjerene?

'Ured za upravljanje u hitnim situacijama trebao je trajati između 24 sati i 48 sati, mi smo trajali 70 dana. Treba,a se uključiti država, još nije. Sad se tek donosi Zakon. On se mogao donijeti i prije, ali vladajućima je u interesu bilo da dobiju još jedan mandat, što su i postigli. Činjenica je da se sve to razvuklo u Zagrebu, i što se tiče korone i što se tiče posljedica potresa. Ovo je potres u glavnom gradu, nisu razvaljene samo neke dvije potleušice na Dinari ili Velebitu. Hitno treba krenuti, uskoro će doći zima, ljudima treba omogućiti da to normalno funkcionira, da dobiju plin i toplu vodu. To će ići sporo', kaže Kalinić.