Kako siromašnima podijeliti mrvice sa stola bogatih?

U Ujedinjenom Kraljevstvu otvoreno je 2500 banaka hrane, a u sedam članica EU-a više od tisuću socijalnih samoposluga. Korisnici banaka hrane dobivaju robu gratis, a socijalni supermarketi je naplaćuju, ali simbolično, pa sirotinja barem ima osjećaj da nije dotaknula dno i da je sačuvala dostojanstvo. Dok u Britaniji dio javnosti takve sustave podjele viška hrane ugroženima smatra flasterom na otvorenoj rani rastuće sustavne nejednakosti u društvu, u nas niti takve zakrpe ne mogu zaživjeti unatoč desetljetnim raspravama

Da je kojim slučajem ovaj Puljanin Britanac, za prvu bi se pomoć obratio nekoj od 2500 banaka hrane, koliko se procjenjuje da ih ima u Ujedinjenom Kraljevstvu. Da je on Britanac, Francuz, Nijemac, Austrijanac, Belgijanac, Luksemburžanin ili Rumunj s prihodima nedovoljnim za dostojan život, mogao bi hranu i osnovne životne potrepštine kupovati u nekoj od 1000 i više socijalnih samoposluga, koliko ih je na raspolaganju potrebitima u tim europskim zemljama (u SAD-u ih je 3900), po cijenama i do 70 posto nižima nego u regularnim supermarketima.

S druge strane, od 10 do 15 milijuna tona živežnih namirnica godišnje u Britaniji završava na otpadu ili kao proizvodni i trgovački višak, u Hrvatskoj oko 380.000, u EU nekih 88 milijuna tona. Da se višak hrane ne bi bacao, bolje ju je podijeliti sirotinji, sjetila su se razvijena društva. To je spretnije nego mijenjati sustav koji proizvodi višak kruha na stolu bogatih i manjak u siromašnih, jer bi to tražilo promjenu političkog sustava, a ovako raja sita, a koza cijela.

Mada je Britanija peta najbogatija zemlja na svijetu, siromaštvo što se tiče prehrane posljednjeg desetljeća naglo raste, a od 2004. se udvostručilo te UN procjenjuje da 8,4 milijuna Britanaca, više od 10 posto, nije sigurno u to da svakog dana može imati dovoljno hrane na stolu. Prema podacima Eurostata, oko 23 posto stanovništva Europske unije živi u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti.

Kao u bankama hrane, tako i u tim dućanima korisnici moraju imati propusnicu dobivenu na temelju dokaza o niskim prihodima, ali za razliku od karitativnih banaka, koje robu dijele besplatno, socijalne samoposluge je naplaćuju, makar simbolično. To je obično roba s istekom roka trajanja, sitnim oštećenjima, greškama na etiketama ili ona za koju regularne trgovine nemaju dovoljno skladišnog prostora.

Ograničena tjedna kupnja

Kroz Company Shop godišnje prođe 70 milijuna jedinica viška hrane s polja i iz trgovačkih skladišta. U mini lancu trgovinica Your Local Pantries (Vaša lokalna smočnica) za uplaćenih 3,5 funti (30 kuna) korisnik može izabrati tri skuplje i sedam jeftinijih namirnica. U 60 posto austrijskih socijalnih marketa tjedna kupovina ograničena je na 26 do 30 eura, u 90 posto njih vrijednost jedne kupovine ograničena je na pet do 15 eura, a 96 posto njih ne prodaju cigarete i alkohol.

Socijalne samoposluge stepenica su iznad banaka hrane. S obzirom na to da se roba kako-tako naplaćuje, kupci navodno imaju osjećaj da nisu dotaknuli društveno dno i da su sačuvali dostojanstvo, a organizatori, nerijetko dobrovoljci, usto nešto sitno zarade za manipulativne troškove. Građanima ugroženima siromaštvom one su 'rezervni izlaz u nuždi'.

Vraćanje samopouzdanja ugroženima

'Naša vizija nije prodaja jeftine hrane, nego vraćanje samopouzdanja ugroženima i izgradnja sigurne zajednice okupljene oko hrane', tumači u Guardianu ovu filozofiju podjele bogatstva Gary Stott, organizator jednog lanca u Lancasteru. Pod gradnjom sigurne zajednice on podrazumijeva otvaranje kafića i restorana u sklopu samoposluživanja, kao što je to običaj u ostalim velikim trgovačkim centrima, u kojima se obrok naplaćuje funtu i pol, ali osim jeftinoće važno je da je to mjesto okupljanja i 'socijalne interakcije', naročito usamljenih duša kojima sama hrana dođe kao 'dodana vrijednost'. U obližnjim prostorima organiziraju se tečajevi pripreme hrane, na kojima članovi povremeno demonstriraju način pripreme svoje nacionalne kuhinje (dobar pokazatelj društvenog sastava korisnika), organiziraju se tečajevi upravljanja kućnim budžetom, otvaranja malog obrta i pismenosti.

No o toj alternativnoj trgovačkoj subkulturi mišljenja su očekivano podijeljena.

'Dobrovoljna podrška građanima u nevolji doista uzbuđuje i pokazuje koliko smo dobra, suosjećajna zemlja', izjavio je nedavno torijevski parlamentarac Jacob Rees-Mogg i izazvao ljute reakcije. Guardian je u ožujku objavio pismo u kojemu 58 vodećih sveučilištaraca i aktivista tvrdi da su donacije viška hrane spašavanje obraza pohlepnog velikog biznisa, bez rješavanja temeljnih problema siromaštva.