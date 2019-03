Kako je uberizacija stvorila ekonomiju sluškinje

U Americi su pokrenute stotine tvrtki koje se oglašavaju kao 'Uber za nešto': Uber za pranje rublja, Uber za izvođenje pasa na pi-pi, Uber za šišanje trave, Uber za dostavu namirnica... U globalno gospodarstvo bogato tehnologijom i kapitalom ušla je preko noći mala vojska radnika za čije obavljanje usluga nije potrebna diploma. To su slabo plaćeni poslovi koje dobrostojeći naručitelji radije plaćaju nego da ih sami obavljaju

Zašto ne biste svojim nedovoljno korištenim automobilom nekoga prevezli i nešto zaradili, naročito ako ste nezaposleni, a uz to ne morate otvarati tvrtku, niti biti registrirani taksist? Uberov vozač postao je sluga novog kova, 'svačiji privatni šofer', kako se to reklamiralo.

'U ovom poslu nema ulaganja u tehničku opremu. Ne otimamo tržište konkurenciji, nego zarađujemo na onome što bi naš klijent trebao raditi sam ili to prepustiti članu obitelji', kaže za Bloomberg direktor Rovera Aaron Easterly.

Činjenica jest da za ove kompanije rade stotine tisuća građana, ali dok su u vrijeme recesije u Americi one bile sidro nezaposlenima ili potplaćenima jer su mogli zaraditi barem za plaćanje kućnih režija, danas ih sve manje pristaje na minimalne plaće jer samo tako uber-tvrtke mogu biti konkurentne. Uberovska radna snaga sve teže pristaje na uvjete freelancinga, bez minimalne zaštite koju donosi stalno radno mjesto, bez nejasnih pravila oko prekovremenog rada, bez prava na kolektivno pregovaranje, s upitnim mirovinama, naknadama za nezaposlene, zdravstvenim osiguranjem i svime onime što donosi uređeno radno mjesto.

Sada možete činiti sve što ste činili prije, samo to sada činite telefonom

Čelnici Campova i Kalanickova Ubera svoj su koncept promovirali kao mogućnost dodatne zarade vlasnika osobnog vozila i privremeno rješenje u stanci između dva stalna posla, a istodobno su tvrdili da će korištenjem digitalnih freelance platformi oni i njima slični unaprijediti tržište rada te stubokom promijeniti industriju usluga i način na koji će ljudi zarađivati u budućnosti.

No ono što su uber-firme učinile jest to da sada možete činiti sve što ste činili prije, samo to sada činite putem telefona – piše Atlantic i pita nisu li sve one nule u milijunima dolara investicijskog kapitala upucanog u ubere za šetnju pasa i brisanje kućne prašine doista najbolji način korištenja inovacijskog potencijala Silicijske doline?

Portal Atlantic stoga naziva uber-ekonomiju gospodarstvom sluškinje. Nejednakost u kapitalističkoj ekonomiji nije novost, piše portal. Socijalni status žene stoljećima se definirao time da su one 'ili sluškinje ili imaju sluškinju', pa su uber-aplikacije društvenoj nejednakosti dale samo nove nazive: ponuda i potražnja. U globalnoj ekonomiji te tvrtke konkretiziraju divlju razliku u vrednovanju različitih vrsta rada, a uber-tvrtke pokreću sve veći jaz između nove američke aristokracije i svih ostalih. Atlantic stoga zaključuje da je desetljeće potrošačkog interneta utrošeno na to da venture kapitalisti subvencioniraju platforme za slabo plaćene služinačke poslove na zahtjev bogatijih, pri čemu su obje strane izložene pojačanom virtualnom nadzoru.

A ekonomski savjetnik bivšeg američkog potpredsjednika Joea Bidena, Jared Bernstein, o ekonomiji rada u Uberu, od kojega je sve počelo, kaže: 'Previše radnika s premalo utjecaja na uvjete rada i iskorištavanje na poslovima bez zaštite nije problem aplikacija i telefona, niti evolucije rada, nego isključivo politike. Samo politika može rješavati takve probleme.'